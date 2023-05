Atalanta-Verona in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Partita fondamentale quella trache si disputerà sabato 20 maggio, alle ore 18.00. Partita importante perché l’ancora non ha detto addio alle sue velleità di raggiungere uno degli altri tre posti per giocare la prossima Champions League, ma soprattutto ilè ancora in corsa per una salvezza che sembrava ormai una chimera. Le scelte degli allenatori Gian Piero Gasperini ha una pletora di indisponibili lunghissima, che vanno da Boga a Hateboer, da Lookman a Palomino. Per questo motivo giocherà con una squadra classica per la disposizione difensiva a tre, con Toloi, Djimsiti e Scalvini, con un centrocampo molto offensivo con Ederson mezzala e con due mezzepunte a supporto di Zapata, Pasalic e Koopmeiners. Dall’altra parte anche ilha degli infortunati, ma alcuni ...