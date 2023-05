Atalanta-Verona 3-1 | orobici in vista Champions

(Di sabato 20 maggio 2023) L'batte ile mantiene vive le residue speranze nella corsa al quarto posto. Ad andare subito in vantaggio sono i gialloblù con un diagonale di Lazovic, pareggio nerazzurro con un destro da fuori area di Zappacosta. A inizio ripresa disastro di Montipò, che rischia un dribbling, perde palla e regala il vantaggio a Pasalic, poi Hojlund chiude i conti con un gran sinistro. Con una gara in più, l`è a -4 dal quarto posto. Ilresta terzultimo.36a giornata Sassuolo-Monza 1-2, Cremonese-Bologna 1-5,3-1, ore 20.45 Milan-Sampdoria domenica 21 maggio ore 12:30 Lecce-Spezia, ore 15 Torino-Fiorentina, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Udinese-Lazio, lunedì 21 maggio ore 18:30 Roma-Salernitana, ore 20.45 Empoli-Juventus, lunedì alle 18.30 ...

Lo ha dichiarato l'di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3 - 1 contro il. "L'Europa A me è mancata molto dopo 5 anni consecutivi, come a tutto l'ambiente. Ti aiuta a crescere ...Commenta per primo Al termina della gara tra, Marco Zaffaroni ha parlato così, a Dazn , della sconfitta dei suo contro gli uomini di Gasperini: 'Non sono questi gli episodi che determineranno il nostro futuro. Conta l'...Il tabellino diReti: 11' pt Lazovic, 22' pt Zappacosta; 8' st Pasalic, 17' st Hojlund.(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello - Toloi, Scalvini, Djimsiti - Maehle, Koopmeiners, De ...

Un erroraccio di Montipò condanna il Verona: l'Atalanta vince 3-1 e prende il Milan La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Verona, Marco Zaffaroni ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Non saranno questi gli ep ...