Atalanta-Verona 3-1 | il disastro di Montipò condanna gli scaligeri | Hojlund torna al gol

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilsogna con un bel gol di Lazovic, ma poi crolla contro un’cinica, sempre propositiva, che ha vistore in campo Lookman ere al gol, entrambi fondamentali in questo finale di stagione. L’insegue l’Europa infatti e ha ancora sogni forse lontani ma ancora vivi di Champions League, mentre illotta strenuamente per non essere la squadra che scenderà in B nel trittico che compone con Spezia e Lecce. Le scelte degli allenatori Gian Piero Gasperini deve sempre fare fronte al numero spropositato di infortunati, a cui si è aggiunto Zapata, l’unico vero attaccante in grande forma della squadra. Per questo motivo Gasp fa giocarecentravanti, appoggiato da Muriel più avanti e Pasalic che lega centrocampo e ...