Atalanta-Verona 3-1 | i nerazzurri ritornano alla vittoria in casa

(Di sabato 20 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

... Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan e* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32,*..., il capitano va ko nella ripresa: cambio forzato e brutti segnali in vista del finale di stagioneAveva aperto le marcature del match delle 18 tra, ma Darko Lazovic ...Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...

L’Atalanta ha battuto in rimonta 3-1 il Verona grazie ai gol di Zappacosta, Pasalic e Hojlund. Clamorosa la papera del portiere dell’Hellas. L’Atalanta ritrova il sorriso contro il Verona. Dopo due ...Atalanta-Verona 3-1 nella 36a giornata della Serie A 2022/23. Il Verona sorprende l'Atalanta con un gol a inizio partita di Lazovic, ma i bergamaschi rimontano con le reti di Zappacosta, Pasalic ...