Atalanta - Verona 3 - 1 | Gasperini vince in rimonta e sorpassa la Roma

Il Bologna batte 5 - 1 la Cremonese e l'si impone 3 - 1 sulin due anticipi della 36/a giornata. Verdetti che quasi cancellano le speranze di salvezza dei grigiorossi, penultimi con soli 24 punti, e minimizzano quelle del ...BERGAMO - Dopo due sconfitte di fila (con la Juve e a Salerno) l'torna al successo nella 36ª giornata di Serie A, superando in rimonta il(3 - 1) tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Una vittoria che consente alla squadra di Gasperini di ...Commenta per primo3 - 1 Sportiello 6,5 : Incolpevole sul gol, attento su Tameze e sugli angoli, mette in palo il retropassaggio di Scalvini Toloi 6 : marca Lazovic tranne che sull'azione da rete del ...

Un erroraccio di Montipò condanna il Verona: l'Atalanta vince 3-1 e prende il Milan La Gazzetta dello Sport

Il Verona perde per 3-1 con l’Atalanta a Bergamo, rimontato dai nerazzurri e beffato da uno sbaglio clamoroso di Montipò. L’Hellas resta a 30 punti e attende il risultato di Lecce-Spezia. A due ...BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna al successo nel match interno contro il Verona, 3-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri: ...