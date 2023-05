Atalanta-Verona 3-1 | due pali dei veneti sul finale

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – L’batte ilper 3-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. I bergamaschi salgono a 61 punti, irimangono terz’ultimi a quota 30. Ilpassa in vantaggio all’11’ con Lazovic. L’pareggia al 22? con Zappacosta e mette la freccia nella ripresa con i gol di Pasalic al 52? e Hojlund al 62?. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tradi Serie A Al termine della partita di Serie A tra, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa. EUROPA E ...Commenta per primo Una sconfitta pesante per ilche a Bergamo, contro l', è uscita con le ossa rotte. Dopo l'iniziale vantaggio firmato dal Lazovic, Zappacosta, Hojlund e Pasalic hanno ribaltato il match, consegnando il successo per ...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul, il tecnico dell', Gian Piero Gasperini , ha parlato così: 'Grazie ai giocatori, perché 61 punti sono un traguardo straordinario. In questa stagione ci sono state tante richieste, ...

Un erroraccio di Montipò condanna il Verona: l'Atalanta vince 3-1 e prende il Milan La Gazzetta dello Sport

Ci piacerebbe raggiungere l'Europa League, sarebbe ancora più bello per tutti". Il tecnico dell'Atalanta ha continuato: "A me personalmente è mancata molto l'Europa dopo cinque anni consecutivi.Le qualità e i presupposti per crescere e maturare tanto calcisticamente e non ci sono tutti” Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato a DAZN la vittoria casalinga contro il ...