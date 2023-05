(Di sabato 20 maggio 2023) La stagione non è ancora terminata, ma ilè già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. In particolare, i Red Devils sono alla ricerca di ben due attaccanti, così da rendere più completa la rosa, che quest’anno ha risentito proprio della poco profondità in quel ruolo. L’obiettivo numero uno corrisponde a Harry Kane, che potrebbe lasciare il Tottenham, specialmente in caso di mancata qualificazione all’Europa. Il secondo nome, come riporta il Times, è invece quello di Rasmus. L’attaccante dell’fa gola a tanti top club europei tra cui lo stesso, che potrebbe decidere di fare un investimento. Il club ha già prelevato dalla Dea qualche anno fa Amada Diallo ed è possibile che stacchi un altro assegno, sempre ...

Anche per luieuropee e possibile partenza: si parla di PSG, Chelsea e Real Madrid. ... Si vocifera che il colombiano dell', reduce da una stagione poco esaltante, stia per lasciare ......di contratto e già certo dell'addio a fine stagione La parabola di Juan Musso all'è ... Chi può prenderlo Il mercato per lui non si è mai silenziato con ledella Premier (West Ham, ...... e i rossoneri affossati dallo Spezia e "salvati" solo dall', sconfitta a Salerno e ... ledi mercato esistono e condizionano sia Raffaele che Luciano, seppur in modo differente. Guai ...

Atalanta, sirene inglesi per Hojlund: lo vuole il Manchester United SPORTFACE.IT

Il secondo nome, come riporta il Times, è invece quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta fa gola a tanti top club europei tra cui lo stesso Manchester United, che potrebbe decidere di ...Ennesimo infortunio per Duvan Zapata che chiude la stagione con tre giornate di anticipo. Il campionato è stato un calvario per il colombiano ...