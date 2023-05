Atalanta | il pieno per favore | Rasmus&Look per l’Europa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023) Torna la coppia di quelli che potremmo chiamare ‘gemelli del gol’, Hojlund e Lookman, la gioventù nerazzurra con un bottino di 20 reti sulle 56 della squadra, i due che con la loro velocità hanno sorpreso tutti nella prima parte del campionato. Poi, anche loro che sembravano indistruttibili, hanno avuto qualche problema, soprattutto Look che a Bergamo non gioca da un mese e mezzo, cioè da-Bologna 0-2 dell’8 aprile. Per Hojlund l’assenza è stata più breve e ora, con il nuovo infortunio di Zapata (che jella il Panterone!) deve riprendersi sulle spalle la Dea. Riusciranno i nostri eroi…? Bisogna fare gol, per vincere non c’è alternativa, basta vedere l’esito delle ultime due sconfitte, con la Juve e a Salerno la Dea è rimasta a secco. E nella filosofia dell’di Gasperini vale il principio di fare sempre (se possibile) un gol più degli ...