Per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre ogni anno il 17 maggio, Autolinee Toscane ...... questo percorso consente l'adozione in casi particolari cioè quello che veniva chiesto dallequalche anno fa ". Roccella ha poi aggiunto che " il Canada è un Paese in cui c'è la ......che il Governo si discosti da un sentire politico pericolosamente vicino alle rivendicazioni. ... sono veri e proprio campi di rieducazione, il più delle volte gestiti da quelle stesse...

Associazioni Lgbt+ contro Autolinee Toscane: "Le discriminazioni si eliminano coi fatti" 20 Maggio 2023 Luce

FdI si schiera contro il corso di formazione obbligatoria per educatori dal titolo "de-costruire gli stereotipi di genere ed educare alle emozioni e alle relazioni” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...