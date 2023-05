Ascolti TV | Venerdì 19 maggio 2023 Il Patriarca chiude al 16% 2 | 68 mln | vince I Migliori Anni 19 9% – 3 | 19 mln

(Di sabato 20 maggio 2023) INella serata di ieri,19, su Rai1 Iha conquistato 3.190.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Ilha incollato davanti al video 2.684.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna è la scelta di 917.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Transporter 3 ha raccolto 1.146.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Ariaferma è seguito da 598.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 882.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 322.000 spettatori (1.9%). Sul Nove IFratelli di Crozza interessa ...

... sarà in onda dal lunedì aldalle 14:10 con due episodi al giorno . Probabilmente vedremo ... Il cambio di testimone non ha influito sulla storia, anzi, ha portato record diper Rai1. ...L'Aquila. Ieri,19 maggio, L'Unione degli Studenti L'Aquila ha partecipato al Consiglio Comunale straordinario sulla ricostruzione delle scuole, convocato dalle opposizioni per chiedere una reale trasparenza ...Per Massimiliano Ossini, che saluterà i telespettatori16 giugno, tutto tace al momento: nonostante il successo in termini diche per tutta la stagione ha ottenuto, si parla del ...