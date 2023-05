Ascolti TV | Venerdì 19 maggio 2023 Il Patriarca chiude al 16% 2 | 68 mln | vince I Migliori Anni 19 9% – 3 | 19 mln Il Giro vola all’Arrivo 21 3% – quasi 2 mln

(Di sabato 20 maggio 2023) INella serata di ieri,19, su Rai1 Iha conquistato 3.190.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Ilha incollato davanti al video 2.684.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna è la scelta di 917.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Transporter 3 ha raccolto 1.146.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Ariaferma è seguito da 598.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 882.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 322.000 spettatori (1.9%). Sul Nove IFratelli di Crozza interessa ...

Marco Zonetti per Dagospia i migliori anni 2 Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, 19 maggio 2023, vedono in prima serata Carlo Conti con I Migliori Anni su Rai1 totalizzare una media di 3.190.000 spettatori (19.9%), superando su Canale5