Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 19 maggio 2023

(Di sabato 20 maggio 2023)tv: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show I Migliori Anni ha totalizzato 3190 spettatori (19,90% di share); su Canale5 la fiction Il Patriarca ha avuto 2684 spettatori (share 15,97%). Il film Transporter 3 su Italia1 ha ottenuto 1146 spettatori (6,25%); su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha intrattenuto 917 spettatori (4,63%); il film Ariaferma su Rai3 ha conquistato 598 spettatori (3,25%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1254 spettatori (8,49%) e su La7 il programma di satira Propaganda Live ne ha portati a casa in media 882 (6,25%). ...

