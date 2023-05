Arnautovic e la sua voglia di essere protagonista | ecco cosa filtra tra Milan | Roma e Bologna

(Di sabato 20 maggio 2023) Markoè tornato a segnare. Se non bastasse lo straordinario successo contro la Cremonese per 5-1,che per Thiago Motta...

Il Bologna passeggia a Cremona e prosegue lacorsa verso la parte sinistra della classifica. Un 5 - 1 in totale controllo, una prestazione ... Il tridente Barrow,e Orsolini ha tenuto in ...... che invece subisce anche il quarto gol) Vasquez 5 : Si fa beffare dasul primo gol (...5 Un'altra gara nella quale mostra tutta laconfusione tattica, che sia sulla destra o sulla ...Entra e lancia in profondità Orsolini per la rete del 4 - 0) Orsolini 6,5 : Rovina lagara da ... La gara si sblocca grazie ad un suo tiro troppo sbilenco che diventa un assist per. ...

Arnautovic e la sua voglia di essere protagonista: ecco cosa filtra tra ... Calciomercato.com

Sceglie il modo più spettacolare per tornare a vincere dopo sei partite d'astinenza un Bologna che demolisce la Cremonese e di fatto condanna ...Un minuto dopo, combinazione Arnautovic, Moro e palla a Orsolini in profondità: 0-4 e undicesimo gol del rossoblù. Nel frattempo, lo Zini fischia, la curva occupata dai bolognesi urla “Siete al cinema ...