Arenaccia | nottata movimentata | la Polizia arresta due spacciatori

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Baffi, hanno notato nei pressi di appartamento due uomini che, in cambio di una banconota, hanno consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima, alla loro vista, si è data alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i duetrovandoli in possesso di una busta e di 16 involucri contenenti circa 95 grammi di eroina, 4 stecche di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi, due flaconi di GHB, sostanza comunemente conosciuta come “droga dello stupro”, e 170 euro; inoltre, hanno rinvenuto nell’abitazione altri 43 flaconi di GHB, 3 buste contenenti circa 58 grammi di eroina, un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina, due coltelli, un taglierino, un bilancino di ...