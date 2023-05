Ardea | le ruspe entrano in azione alle Salzare | le immagini della demolizione FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo gli sgomberigiornata di ieri, oggi lesono entrate inad. Le operazioni sono iniziate stamattina molto presto, intornoore 5.oo. In campo oltre 80 uomini. Sul posto sono ancora presenti Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, unitamente alla Croce Rossa del Comitato di. Le operazioni di sgombero e abbattimento, fanno sapere le autorità, “sono state effettuate con professionalità e nel rispetto delle persone“. Sgomberi e abbattimenti, restituita area da destinare allo sport La maxi operper l’abbattimento delle palazzine E, F, e G è iniziata ieri ed è in corso tuttora. Sgomberate in tutto circa 30 famiglie ...