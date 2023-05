Anno da incubo per Berrettini | l' infortunio è più lungo del previsto

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) Matteodà una brutta notizia a tutti i tifosi del tennis italiano. «Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno in tour sarà sull'erba al Boss Open di Stoccarda» le parole su Instagram con cui ha annunciato che non parteciperà al Roland Garros, uno dei quattro grandi slam del tennis. Il tennista romano, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha infatti recuperato dall'agli addominali obliqui (lesione di secondo grado) rimediato nel match del terzo turno disputato a Montecarlo contro Francisco Cerundolo che lo aveva costretto a saltare sia il Masters 1000 di Madrid sia quello di Roma. Il finalista a Wimbledon nel 2021 ha così dato forfait anche allo Slam parigino - già orfano per la prima volta in 18 anni di Rafael ...