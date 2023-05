Anna Tatangelo | gli 8 look più belli di sempre | li ricordi tutti? FOTO

(Di sabato 20 maggio 2023)è una vera trasformista! La cantante nel corso della sua carriera ha adottato diversiapprezzatissimi dai fan; l’abbiamo vista con i capelli lunghi, con la frangia, con il caschetto e poi cambi repentini di colore, dal nero corvino al biondo platino e via dicendo. Ma quali sono stati i migliori fino...

La love story trae il modello di 10 anni più giovane Mattia Narducci sembrava andare a gonfie vele. Ora, però, i due appaiono lontani, e non solo sentimentalmente: lei è in Canada, lui è in Italia. ...Fotogallery - Andrea Damante ed Elisa Visari, le foto del loro amore MONDANI E SEXY Fotogallery - Elisa Visari è incinta Ecco le foto con Andrea Damante VOCI DI ADDIO Fotogallery -a ...Arrivano i pettegolezzi sue Mattia Narducci. Dalle ultime foto sono sempre più ...

Anna Tatangelo a Toronto, Mattia Narducci a Milano: sempre più lontani TGCOM

Avete mai visto la casa di Anna Tatangelo Scopriamolo e vediamo dove vive la bellissima cantante ex di Gigi D'Alessio.La relazione tra la cantante e il modello potrebbe essere in crisi. I due sembrerebbero sempre più lontani, e non solo metaforicamente. Ecco perché.