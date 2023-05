Anche l’esplorazione spaziale diventa collaborativa

Leggi su formiche

(Di sabato 20 maggio 2023) L’Open science ha lo scopo di rendere disponibili a tutti i prodotti e i processi della ricerca finanziata da risorse pubbliche, rispettando le diverse culture, mantenendo la sicurezza e la privacy e promuovendo le collaborazioni internazionali, la riproducibilità del dato e l’equità nell’accesso ai risultati scientifici. Per promuovere questi obiettivi, l’Office for science and technology policy della Casa Bianca e il National science and technology council hanno dichiarato il 2023 l’anno dell’Open science. La Nasa ha subito aderito all’iniziativa, invitando il maggior numero possibile di scienziati a partecipare al progetto pluriennale Transform to Open science. In effetti, l’anno dell’Open science rappresenta un’opportunità importante per le agenzie spaziali, di fronte alla necessità di adattarsi rapidamente a un mondo in cui condividere le conoscenze e l’innovazione ...