Amsterdam | italiano di 24 anni annega in un canale Giallo sulle cause della caduta

(Di sabato 20 maggio 2023) Il giovane secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma si trovava nella città olandese in vacanza con un gruppo di amici. Venerdì sera, poche ore prima del volo di rientro in Italia, è caduto in un ...

Un dramma che ha ancora contorni poco chiari quello che ha avuto come protagonista un 24enne della provincia di Parma. Il giovane si trovava per turismo aded è annegato in un canale nella capitale dei Paesi Bassi. Si chiamava Gabriele Gallani, originario di Neviano, ed era capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il ...Giallo in Olanda, trovato agonizzante 'Un turista, caduto in un canale nel centro di, è morto poche ore dopo in un ospedale della zona', ha confermato sabato la polizia. I soccorsi ...Tragedia ad: morto un giovane turista, caduto in un canale Il mese scorso, il 21 aprile, un altro turista, Andrea Sferrazza , è morto dopo essere caduto da circa trenta ...

Amsterdam, turista italiano di 24 anni cade in un canale e muore ... QUOTIDIANO NAZIONALE

In Olanda un 24enne italiano è caduto in un canale nel centro di Amsterdam ed è morto poche ore dopo in un ospedale della città. Gabriele Gallani, originario di Provazzano (frazione di Neviano, Parma) ...Ha provato a «chiedere perdono per qualcosa di imperdonabile» Alessandro Maja oggi 18 maggio in aula, durante il processo a suo carico per l’omicidio tra il 3 e 4 maggio nella loro casa a Samarate, in ...