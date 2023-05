Amici | Giuseppe Giofrè confermato con un nuovo ruolo nel talent | chi sostituirà

(Di sabato 20 maggio 2023) Una nuova indiscrezione attraversa il mondo di. Lo storico programma di Maria De Filippi, con la ventiduesima edizione appena conclusasi, è dial centro di rumors. Il protagonista, stavolta, sarebbe, ballerino noto in tutto il mondo per aver lavorato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Dua Lipa e Britney Spears.adL'articolo proviene da KontroKultura.

Ospite a 'Verissimo' Cristiano Malgioglio racconta di aver presentato il fidanzato turco aGiofrè , giudice, insieme a lui e a Michele Bravi ad '22' e di aver ricevuto una proposta di nozze : 'Il fidanzato vuole che mi trasferisca a Istanbul ma io non posso lasciare l'Italia',...Il cantautore Cristiano Malgioglio e il giudice diGiofrè sono ospiti nella puntata di Verissimo dedicata al programma di Maria De Filippi. Malgioglio racconta del suo amore turco, ormai giunto al capolinea, e ammette che lavorare con ...Entrano in studio due dei tre giudici di: Cristiano Malgioglio eGiofrè . L'autore di innumerevoli canzoni italiane racconta: 'Questa esperienza come giudice mi ha ringiovanito. Michele Bravi me lo porterei al mare: è un ...

Amici, Giuseppe Giofrè professore di danza al posto di Todaro «Presuntuoso e pieno di dietrologie» leggo.it

Silvia Toffanin spaventa il giudice del talent di Canale5: "Ho delle cose molto compromettenti" Una festa molto speciale, più che un susseguirsi di solite ...Sull'ipotesi che Cristiano Malgioglio convoli a nozze col fidanzato turco Silvia Toffanin si dice pronta a candidarsi a fare la damigella "insieme a Alessandra Celentano". Il cantante a quel punto si ...