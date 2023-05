Amici 22 | Wax e la dolce dedica ad Angelina | Le voglio bene | non si distrugge una cosa del genere

... hanno parlato del loro rapporto di amicizia nato proprio all'interno nella scuola die, poi, ... Poi la sorpresae Angelina Mango: 'La scoperta di un cuore che prima non avevo accarezzato ...22,e l'amicizia con Angelina Mango Intervistato dopo la fine del programma,non ha saputo trattenere parole di affetto per la cantante, una delle poche che ha guardato oltre il suo ..., il ballo trae Angelina (che è fidanzata) dopo la finale insospettisce i fan: 'Si piacciono dall'inizio', i finalisti (in coro) a Verissimo: 'Inseguiamo un sogno, che emozione' Le ...

"Amici 22", Wax ad Arisa: "Considerami il tuo marinaio in un mare di squali" TGCOM

Wax, a una settimana dalla Finale di Amici, ha dedicato delle dolci parole ad Angelina Mango. Vediamo cosa ha detto.Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati due degli ospiti della puntata di oggi, sabato 20 maggio, di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante e il ballerino si ...