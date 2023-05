Per alcuni minuti ha infatti perso conoscenza l'insegnante di scuola elementare che ieri mattina, nelle prime ore di lezione, è stata spinta da un suoe che, cadendo, ha picchiato ...Uno di loro avrebbe fatto vari apprezzamenti ad una studentessa, difesa da un altro. Questa ... Quella della poca sicurezza dei luoghi turistici potrebbe essere un'altra ragione che...Bocciare, come dicevamo, è indicatore di sconfitta, di frustrazione, per l', la scuola e la ... le competizioni, non avessero più quell'orgoglio personale che li, li incita a mettersi in ...

Alunno spinge la maestra che cade e sviene, ricoverata in ospedale. La preside: “Situazione difficile da gestire” Orizzonte Scuola

Il protagonista è un bimbo di nove anni seguito dagli assistenti. Il dirigente scolastico: «Siamo in forte difficoltà» ...Gli amici "corsari" hanno premiato le classi e gli alunni dell'Ottavo circolo didattico di Piacenza che hanno partecipato al concorso di disegno, poesia e ...