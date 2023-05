Alluvione Romagna | il professor Pileri ad Accordi&Disaccordi Nove | “Cosa fare adesso? Fermare subito il consumo di suolo”

(Di sabato 20 maggio 2023) “ildi“. Così Paoloe di Pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, ospite dell’ultima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha risposto al conduttore che gli domandava quale misura dovrebbe adottare ora la politica dopo un disastro ambientale come quello accaduto in Emiliain questi giorni. “Bisognaildi, non quello netto e tutte queste definizioni che si sono autocostruiti per andare avanti lo stesso. – ha detto ...

Matteo Salvini pubblica, e poi rimuove, un tweet in cui lega l'in Emilia -alla sconfitta del Milan in Champions League. Dopo le polemiche, Alessio Marzilli ha scovato un documento esclusivo per capire dove e come nascono i post social del ...Il summit si concluderà nella giornata di domenica, ma il presidente del Consiglio potrebbe fa rientro prima in Italia per seguire le evoluzioni dell'che ha colpito l'Emilia, con un ...La tragedia dell'Emiliaarriva al G7: il premier Kishida ha aperto i lavori del summit esprimendo il cordoglio per le vittime dell'. Cordoglio e preoccupazione condivisi da tutti i leader presenti al vertice:...

Alluvione Emilia-Romagna, emergenza continua: ancora pioggia e allerta maltempo. LIVE Sky Tg24

Il racconto di Fabiana, che è riuscita a mettere in salvo il figlio di 3 anni dalla furia dell’acqua del fiume Savio a Cesena esondato nei ...1' di lettura Senigallia 20/05/2023 - Da sabato mattina Caritas Senigallia organizza una raccolta materiale per le zone alluvionate in Romagna, ovviamente in rete ... che porteremo nelle zone colpite ...