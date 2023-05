Alluvione | la Romagna trascurata | «In Emilia più interventi»

(Di sabato 20 maggio 2023) Gorino ha 97 anni e ha dovuto lasciare la sua casa in provincia di Ravenna: «Una catastrofe così non l?avevo mai vista in vita mia», scuote la testa. Tanta acqua dal cielo,...

ha 42 anni ed è una sopravvissuta della terribiledel 5 maggio 1998. La sua casa era al ... L'Emiliasembra sprofondare, e sotto la sferza si contano vittime e sfollati. 'Purtroppo la ...E ci fa pensare per simmetria a quel che succede in queste ore indove i giovani romagnoli sono scesi in strada contro l', armati di pale, secchi, stivali e giacche impermeabili ...Dal 1966 a Firenze, fino all'Emiliaoggi. In 57 anni è cambiato tutto ma una cosa è rimasta uguale. Quando c'è un, un'emergenza sul territorio, il passaparola porta centinaia di ragazzi e ragazze in strada. Una volta ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

Netta presa di posizione del circolo Legambiente di San Benedetto Lu Cucale contro il consumo del suolo. Il presidente Sisto Bruni ha sottolineato facendosi portavoce delle altre sigle impegnate nella ...C’è chi, in Veneto, lo chiama «Piano Marshall dell’acqua». In queste ore, mentre l’Emilia Romagna fa i conti con ...