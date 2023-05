Alluvione in Romagna | la diretta – Quasi 28mila evacuati solo nella provincia di Ravenna Meloni anticiperà il rientro dal G7 in Giappone

(Di sabato 20 maggio 2023) Nel capoluogo più colpito dalle inondazioni evacuato il 16 per cento del territorio comunale. Bonaccini risponde alle polemiche: “Cementificazione qui? Sì, proprio per questo abbiamo fatto una legge 5 anni fa contro il consumo di suolo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dopo la riprogrammazione dei giorni scorsi legata all'che ha colpito l'Emilia -. Lo comunica Rfi, secondo cui il traffico dei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...Il disastro in Emiliaè stato provocato'. "Per quello che capisce...". Red Ronnie umiliato da Vasco Rossi, un faccia a faccia brutale: "Ecco perché sono qui"AGI - La pioggia fa paura in Piemonte, dopo l'che ha messo in ginocchio l'Emilia. Due torrenti nel Cuneese hanno superato il livello di pre - soglia: l'Ellero a Mondovì e il Corsaglia a Frabosa Soprana. Un bollettino emesso ...

Gianni Morandi e l’alluvione, l’elogio dell’Emilia Romagna: «La gente di qui fa le cose per bene e belle» Corriere della Sera

Sono circa seicento i residenti nelle zone alluvionate del Cesenate, della Valle del Santerno e del Ravennate rimasti imprigionati nelle loro case e messi in salvo dagli operatori della Protezione civ ...È andata perduta quest’anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell’Emilia Romagna, dove si ottiene circa 1/3 del ...