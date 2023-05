Alluvione in Emilia Romagna | nuova allerta rossa Bonaccini | “necessario mettere tutti al riparo”

... 48' st Kouan (P) Note - Spettatori 6.758 di cui 15 beneventani nel settore ospiti; prima del fischio d'inizio osservato 1' di raccoglimento in memoria delle vittime dell'inRomagna; ...Gorino ha 97 anni e ha dovuto lasciare la sua casa in provincia di Ravenna: 'Una catastrofe così non l'avevo mai vista in vita mia', scuote la testa. Tanta acqua dal ...C'era chi voleva mettere in salvo gli di casa, proteggere il giardino. Qualcuno era corso in cantina per cercare di tirare fuori il cibo messo da parte nel frigorifero, quando è stato travolto dalla ...

Alluvione in Emilia-Romagna, l'esperto: "Effetto Stau si è bloccato sull'Appennino" TGCOM

Ancora allerta rossa per l'alluvione e il maltempo in Emilia-Romagna. Come se non bastasse, le previsioni annunciano altra pioggia con violento ciclone in arrivo dalla Tunisia. In Piemonte si è messa ...(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 La Guardia di Finanza mette in salvo con un gommone alcuni cagnolini in difficoltà durante l'alluvione in Emilia Romagna. Ecco le immagini. / Twitter GdF Fonte: ...