Alluvione in Emilia Romagna | ?le misure in arrivo per il rinvio di scadenze fiscali e bollette

(Di sabato 20 maggio 2023) Stato di calamità naturale per laalluvionata,di tutte, contributive, dei mutui e giudiziarie per le popolazioni colpite

Subito dopo il Cdm di martedì, la premier Meloni e i ministri coinvolti nell'emergenza incontreranno il governatore dell'Romagna, Stefano Bonaccini, e le parti sociali del territorio. Loading..AGI - 'Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star'. Tra le strade di Cesena risuona l'inno romagnolo per eccellenza tra chi sta spalando il fango dopo la terribile e tragica esondazione del ......Kishida in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per la graveche ha colpito l'-...

Alluvione Emilia-Romagna, oltre 15mila gli sfollati | A Ravenna scarseggiano acqua e cibo TGCOM

"Parma Calcio esprime piena solidarietà a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta nella nostra regione e annuncia che devolverà l’importo di 100mila euro alla raccolta fondi “Un ...(askanews) - E' andata perduta quest'anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell'Emilia Romagna ... della Coldiretti sui gravi danni provocati dall'alluvione ...