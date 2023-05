Alluvione in Emilia | Occhetto lascia di stucco Elly Schlein | «Il Signore ha visto quei ragazzi con la vernice inascoltati e ha mandato il diluvio»

(Di sabato 20 maggio 2023) Ospite stasera del talk show In Onda insieme alla segretaria del Pd,, il suo “predecessore” Achillehato dila giovane leader, così come i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio, con la sua spiegazione su cosa sia accaduto negli scorsi giorni inRomagna. «È stato ilche ha creato la terra», ha sostenuto, «che da tempo vedeva questiche con lalanciavano allarmi ma erano. E allora ilha detto loro: “Ci penso io a fare capire chi non vi ascolta”. E ha fatto come quando mandó l’invasione delle cavallette. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi». Muta la ...

L'- Romagna è stata duramente colpita da un', ora si teme che questa calamità naturale possa portare alla distruzione di numerose fattorie e allevamenti . Secondo Coldiretti, ben 5.000 ...Oltre 620 milioni di danni alle infrastrutture dell'- Romagna, tra rete viaria e ferrovie. È una prima stima, molto sommaria, tenuto conto che manca gran parte della viabilità comunale. Oggi pomeriggio, sabato, si è tenuto il vertice a Bologna, ...... atterrando probabilmente in- Romagna. Tra le tappe nei luoghi dell'la premier sarà, come annunciato dal sindaco, anche a Forli, ma il programma potrebbe subire variazioni in base ...

Maltempo, Giorgia Meloni attesa domani in Emilia Romagna | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

Bonaccini: "Miliardi di euro di danni" Situazione di massima emergenza in gran parte dell'Emilia-Romagna, come segnalato dal satellite Copernicus l'area interessata dall'alluvione è molto vasta. E il ...Sono 49 uomini della protezione civile e una decina di mezzi partiti dall'Abruzzo per liberare strade e case dal fango ...