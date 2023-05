Alluvione | i dati che smentiscono i catastrofisti del clima

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 maggio 2023) Riguardo all’dell’Emilia Romagna, la critica che oggi accomuna due bellissimi pezzi di Lorenzo Salvia e Giorgio Gandola, rispettivamente sul Corriere della Sera e sulla Verità, è qualcosa che anch’io ieri avevo tentato di spiegarvi. Tra il 2015 ed il 2022, l’Emilia Romagna ha destinato 190 milioni per le cosiddette casse di espansione. Ve la faccio semplice: quando un fiumiciattolo si gonfia, e succede spesso, si devono mettere lì vicino queste casse di espansione che funzionano come delle specie di polmoni. Il meccanismo è semplice: quando il fiume si gonfia troppo, l’acqua non distrugge le città bensì entra in queste casse di espansione. I 190 milioni erano stati quindi stanziati per predisporre 23 casse di espansione, ma ne hanno fatte soltanto dodici quindi circa la metà. Un’altra cosa che la gente sembra un po’ essersi dimenticata è il fatto che di ...