Alluvione Emilia Romagna | Sky TG24 tra le case allagate nel Ravennate

... in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per la graveche ha colpito l'Romagna. "...La tragedia dell'Romagna arriva al G7: il premier Kishida ha aperto i lavori del summit esprimendo il cordoglio per le vittime dell'. Intanto al vertice è arrivato il presidente ucraino Zelensky, che ......scava nel fango e si contano vittime e non ancora del tutto i danni delle recenti alluvio in... Chi è nato nella prima metà del secolo scorso, ricorda l'del Polesine per vastità e ...

Gianni Morandi e l’alluvione, l’elogio dell’Emilia Romagna: «La gente di qui fa le cose per bene e belle» Corriere della Sera

Alluvione Emilia Romagna, Ravenna è il nuovo epicentro della catastrofe. Le "piene" dei fiumi, una ventina quelli esondati (un'enormità senza precedenti), non riescono ...Mentre la regione continua a essere sconvolta da piogge ed esondazioni, riflettiamo sulle cause delle alluvioni che restano sconosciute alla maggioranza dei cittadini.