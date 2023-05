Alluvione Emilia-Romagna | oltre 36mila evacuati Ancora allerta rossa DIRETTA

(Di sabato 20 maggio 2023) Le vittime sono 14.aree sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Confermata per oggi e domani: le precipitazioni potrebbero far di nuovo innalzare il livello dei fiumi. Il Ravennate è tra le zone più colpite: evacuate intere frazioni. A Belricetto di Lugo elicottero cade durante intervento per i guasti alla linea elettrica: 4 feriti. Maltempo anche in altre regioni. A Reggio Calabria un uomo è morto, travolto da un albero crollato per il vento

"Da martedì è previsto il ripristino di tutta la viabilità autostradale" nel tratto dell'- Romagna colpita dall'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, facendo il punto sui danni alla rete autostradale e sugli interventi realizzati in questi giorni.Il presidente del Consiglio è atteso in- Romagna , per seguire da vicino l'evolversi della situazione nella Regione colpita dall'. Dunque il capo del governo farà visita ai territori ...Dopo gli allagamenti di case, attività e campi, nelle aree colpite dall'inRomagna il rischio ora si chiama frane . Già ce ne sono tante in atto ma ora si teme che possano aumentare ancora a causa dei terreni carichi di acqua.Romagna, ora c'è il ...

Diretta alluvione in Emilia Romagna 20 maggio 2023: elicottero caduto nel Ravennate. Nuove esondazioni. Via alle ... il Resto del Carlino

Continuano anche le iniziative del gruppo Unipol a sostegno delle comunità coinvolte nelle alluvioni di Emilia-Romagna e Marche ... copertura alle popolazioni colpite in questi giorni dall’alluvione. ...Un contingente di volontari delle associazioni Anpas del Piemonte partirà domani, 21 maggio, dalla sede di Grugliasco, in provincia di Torino, per portare ...