Alluvione Emilia-Romagna | lunedì a Forlì riaprono gran parte delle scuole

(Di sabato 20 maggio 2023) Ariapriranno. Lo ha comunicato il Comune. Le uniche a non riaprire saranno: il Plesso 'D. Raggi' di Roncadello, Pl. 'Vallicelli', Pl. 'Fiorini', Pl. 'Pettirosso' di Villafranca, Pl. 'Aeroplano' di San Martino in Villafranca. L'articolo .

Nella corsa contro il tempo e l'acqua alta, in una giornata in cui la pioggia ha concesso una brevissima tregua nel pomeriggio, gli uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto i quartieri più isolati ...... dopo la riprogrammazione dei giorni scorsi legata all'che ha colpito l'- Romagna. Lo comunica Rfi, secondo cui il traffico dei treni resta sospeso sulla direttrice Adriatica tra ...... in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per la graveche ha colpito l'Romagna. '...

Alluvione Emilia Romagna, allerta rossa fino a domenica | Ravenna, cade un elicottero: un ferito | Calabria, un uomo muore travolto da un albero TGCOM

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Nuovi supporti ed aiuti sono sono partiti dall'Umbria verso i territori e le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalle gravi alluvioni dei giorni scorsi. Lo ha ..."Emilia e Romagna unite nel dolore", questo lo striscione esposto ... nei confronti della popolazione emiliano-romagnola duramente colpita in questi giorni dall'alluvione.