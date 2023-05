Alluvione Emilia Romagna | i paesi senza cibo Dai borghi rimasti isolati gli appelli della disperazione | «Stiamo finendo le scorte»

(Di sabato 20 maggio 2023) dal nostro inviatoFORLÌ - Non ci sono più le strade. Sparite in poche ore, divorate da un?apocalisse confezionata da pioggiafine e da fiumi impazziti. Da...

ha 42 anni ed è una sopravvissuta della terribiledel 5 maggio 1998. La sua casa era al ... L'Romagna sembra sprofondare, e sotto la sferza si contano vittime e sfollati. 'Purtroppo la ...Dal 1966 a Firenze, fino all'Romagna oggi. In 57 anni è cambiato tutto ma una cosa è rimasta uguale. Quando c'è un, un'emergenza sul territorio, il passaparola porta centinaia di ragazzi e ragazze in strada. Una ...Quella dell'che ha colpito l'Romagna sarà ricordata come la strage degli anziani. Solo una, fra le vittime fino a questo momento accertate, ha meno di 50 anni. Tutti gli altri sono ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

C’è chi, in Veneto, lo chiama «Piano Marshall dell’acqua». In queste ore, mentre l’Emilia Romagna fa i conti con ...CONSELICE (RAVENNA) «Rivivo la tragedia di Sarno. Mandate più mezzi di soccorso, abbiamo bisogno di aiuto». Ida Gragnaniello ha 42 anni ed è una sopravvissuta ...