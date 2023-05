Alluvione Emilia Romagna | Farnace Zarattini completamente sommersa

Leggi anche Sacchi, la fuga dall'e la triste verità: 'Italia paese vecchio, furbo e pieno ... in arrivo nuovo ciclone sull'Italia: weekend di temporali dal sud al Nord, risparmiata l'- ...Rabbia e polemiche contro Luca Onestini , ex concorrente del Grande Fratello Vip . Il ragazzo, che è di Castel San Pietro Terme nel Bolognese, ha pubblicato nelle scorse ore un video sui social nel ...- Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der Leyen e Zelensky IN GIAPPONE Fotogallery - Il bilaterale della discordia tra Meloni e Trudeau LE IMMAGINI Fotogallery - Zelensky a ...

Alluvione Emilia Romagna, in volo sui territori martoriati - Video Adnkronos

(Agenzia Vista) Bologna, 20 maggio 2023 Le drammatiche immagini aeree da Fornace Zarattini, Ravenna, completamente sommerso dall'acqua. Ecco il video dei Vigili del Fuoco. / Vigilfuoco Tv Fonte: ...Idrovore in azione: rese accessibili 50 abitazioni a Lugo. Cesena, operazioni in corso alla 'Scuola di Polizia'. In una manciata di ore, le pompe idrovore ...