Alluvione Emilia-Romagna | emergenza continua | torna pioggia | ancora allerta maltempo LIVE

(Di sabato 20 maggio 2023) Le vittime accertate sono 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila. Ci sonovaste aree sott'acqua e le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Per oggi è confermata l'rossa: le precipitazioni potrebbero far di nuovo innalzare illlo dei fiumi e un violento ciclone è in arrivo dalla Tunisia. Il Ravennate è tra le zone più colpite, scarseggiano cibo e acqua. Evacuate intere frazioni. Quasi 3.000 persone e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione

Gorino ha 97 anni e ha dovuto lasciare la sua casa in provincia di Ravenna: 'Una catastrofe così non l'avevo mai vista in vita mia', scuote la testa. Tanta acqua dal ...C'era chi voleva mettere in salvo gli di casa, proteggere il giardino. Qualcuno era corso in cantina per cercare di tirare fuori il cibo messo da parte nel frigorifero, quando è stato travolto dalla ...

Alluvione in Emilia-Romagna, l'esperto: "Effetto Stau si è bloccato sull'Appennino" TGCOM

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 La Guardia di Finanza mette in salvo con un gommone alcuni cagnolini in difficoltà durante l'alluvione in Emilia Romagna. Ecco le immagini. / Twitter GdF Fonte: ...I ritardi ci sono, i buchi normativi pure, i fondi arenati e la cementificazione selvaggia anche. Eppure nel nubifragio, politici e certa stampa incolpano ambientalisti e comitati “nimby” per un siste ...