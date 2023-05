Alluvione Emilia-Romagna | emergenza continua | ancora pioggia e allerta maltempo LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 20 maggio 2023) Le vittime accertate sono 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila. Ci sonovaste aree sott'acqua e le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Per oggi è confermata l'rossa: le precipitazioni potrebbero far di nuovo innalzare illlo dei fiumi e un violento ciclone è in arrivo dalla Tunisia. Il Ravennate è tra le zone più colpite, scarseggiano cibo e acqua. Evacuate intere frazioni. Quasi 3.000 persone e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione