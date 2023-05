Alluvione Emilia Romagna | elicottero precipita a Lugo Nuove evacuazioni

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – Undecollato poco fa per un intervento alla linea elettrica èto a. Dell’equipaggio, composto di 4 persone, 3 sono rimasti illesi, 1 è ferito. I quattro sono stati soccorsi e portati via dal luogo dell’incidente in eliambulanza. L’era impegnato in una serie di verifiche relative all’interruzione delle linee elettriche nelle zone colpite dal maltempo. RAVENNA – ”A scopo precauzionale, visto il peggioramento dei livelli idrici del canale Canala, il Comune di Ravenna dispone l’estensione delletotali e immediate alla zona extraurbana a nord della via Romea dir delimitata a sud dalla via Romea dir, a est dalla Romea, a nord da via Fiumetto e a ovest dalla via Reale fino alla via Bagarina compresa”. Così in ...

Fenomeni come la recentein- Romagna, dove circa 6mila apicoltori e 150mila alveari rischiano di pagare un alto prezzo per i danni riportati. Rifugi e canili invasi dal fango- Romagna, chi sono le vittime: anziani morti per salvare animali e recuperare oggetti, c'è chi non è scappato Maltempo inRomagna, è ...A tracciare il quadro della situazione in una delle province emiliane più colpite dall', è all'Adnkronos il prefetto di Forlì Antonio Corona. 'Si sta lavorando molto alacremente con la ...

Alluvione in Emilia Romagna, è ancora allerta rossa | Ravenna, cade un elicottero dei soccorsi: 4 feriti | Calabria, un uomo muore travolto da un albero TGCOM

«Dopo la prima alluvione, quella di inizio maggio avevo 1600 ettari su ... Un elicottero impegnato nei soccorsi per l'alluvione in Emilia-Romagna è precipitato a Lugo, in località Belricetto: secondo le prime informazioni raccolte non ci sarebbero vittime tra le 4 persone ch ...