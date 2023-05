Alluvione Emilia Romagna | elicottero precipita a Lugo Nuove evacuazioni

(Di sabato 20 maggio 2023) I componenti dell’equipaggio, 4 persone, sono stati soccorsi e portati negli ospedali di Bologna e Cesena (dall’inviata Silvia Mancinelli) –esondazioni edindevastata dall’. Undella Eliossola decollato per un intervento alla linea elettrica èto a. I componenti dell’equipaggio, 4 persone, sono stati soccorsi e portati negli ospedali di Bologna e Cesena. Non sono in pericolo di vita. L’era impegnato in una serie di verifiche relative all’interruzione delle linee elettriche nelle zone colpite dal maltempo. RAVENNA – A Ravenna ”a scopo precauzionale, vista l’esondazione del canale Drittolo a Chiusa San Marco, comunicata dal Consorzio di Bonifica” il Comune ...

...partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha risposto al conduttore che gli domandava quale misura dovrebbe adottare ora la politica dopo un disastro ambientale come quello accaduto in......l'Romagna: 'Non è pioggia, è crisi climatica' Nel Prga i territori intorno ai bacini fluviali o sulla costa sono classificati in tre categorie di rischio : aree P3, a pericolosità da...Fenomeni come la recentein- Romagna, dove circa 6mila apicoltori e 150mila alveari rischiano di pagare un alto prezzo per i danni riportati. Abbonati per leggere anche Leggi anche ...

Alluvione in Emilia Romagna, è ancora allerta rossa | Ravenna, cade un elicottero dei soccorsi: 4 feriti | Calabria, un uomo muore travolto da un albero TGCOM

Si intitola “Forza Emilia Romagna” il toccante brano musicale inciso, a tempo di record, da Betobahia, all’anagrafe Alberto Pazzaglia, l’autore di “Ciapa la galeina ...«Dopo la prima alluvione, quella di inizio maggio avevo 1600 ettari su ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del Corriere di ...