Alluvione Emilia Romagna | è ancora allerta rossa - Previste altra pioggia

(Di sabato 20 maggio 2023) commenta Leggi Anche, Stefano Bonaccini: 'Rimborsi al 100% per l'agroalimentare' Fotogallery - Maltempo in Marche ed, impiegati oltre mille soccorritori - - > leggi dopo - - > ...

- Romagna, identificato l'ultimo corpo: Giordano galleggiava in giardino coperto di fango Maltempo senza tregua, inRomagna è ancora allerta rossa. Altre 16 regioni a rischio ...L'appello del sindaco: 'Siamo isolati, aiutateci'- Romagna, identificato l'ultimo corpo: Giordano galleggiava in giardino coperto di fango I cittadini non perdono la speranza : 'Ci ...L'annuncio è arrivato ieri pomeriggio: Elly Schlein ha deciso di "sospendere gli impegni della campagna elettorale" e di recarsi nella sua regione, l'Romagna, martoriata dall'. Nel frattempo, la segretaria dem ha ammonito il proprio partito: nessuno scontro con il governo, davanti al disastro "serve unità e spirito di coesione ...

Alluvione in Emilia-Romagna, l'esperto: "Effetto Stau si è bloccato sull'Appennino" TGCOM

Eppure vanno avanti senza sosta fin dal primo momento dell’emergenza dell’alluvione in Emilia Romagna. Tutto il personale della Fondazione Ant Italia onlus di Bologna continua a operare, pur tra mille ...Ancora allerta rossa per l'alluvione e il maltempo in Emilia-Romagna. Come se non bastasse, le previsioni annunciano altra pioggia con violento ciclone in arrivo dalla Tunisia. In Piemonte si è messa ...