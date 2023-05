Allerta meteo | Italia in ginocchio | piogge incessanti | Ecco dove

(Di sabato 20 maggio 2023): Da diversi giorni la nostra penisola è in balia degli agenti atmosferici brutali che la stanno investendo. Ancora nessun miglioramento. Sono diversi giorni ormai che la penisolana è investita da una forte ondata di maltempo che ha colpito alcune regioni in modo particolarmente severo e preoccupante. Da ieri è stata attivata l’in vari comuni d’. In particolare, in Emilia-Romagna è stata data l’rossa che comporta anche la chiusura delle scuole. Infatti, questa è una delle regioni che ha subito il maggior numero di danni causati dalle fortidi questi ultimi giorni. La Protezione Civile ha anche preso la decisione di proclamare l’arancione in Campania, ...

AGI - Fiumi in piena in Emilia Romagna, con massima- anche domani rossa - per gli argini che potrebbero rompersi da un momento all'altro : ... Superlavoro per gli esperti del servizio...'Alla luce dell 'aggravamento delle condizioni di maltempo e delle previsionie dei probabili scenari meteorologici negativi, come misura straordinaria di emergenza, il Commissario Straordinario Piero Mattei ha stabilito che sabato 20 maggio nelle scuole di ogni ordine e ...E' previstaper il vento. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell'arco dell'intera giornata, come riportato da.it. Torniamo ai dati di 3b: A Oristano la giornata sarà ...

Allerta meteo a Catania, scuole chiuse sabato 20 maggio Tecnica della Scuola

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha rilasciato oggi pomeriggio l’avviso n. 23139, valido sino alle 24 di domani, sabato 20 maggio 2023. Oggi previsti rovesci o… Leggi ...Ascolta l'articolo Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo in tutta la Sicilia ed in particolar modo in provincia di Messina. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per i ...