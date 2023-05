Allerta meteo gialla per temporali su tutto il Lazio per domenica 21 maggio

La pioggia fa ancora paura e c'è una nuovarossa per domenica. Per questo si sta tentando una operazione mai fatta prima: invertire il corso del Cer, il grande Canale Emiliano Romagnolo ..., il Piemonte è fra le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo. Nelle ultime dodici ore - informa l'Arpa - sono caduti in media 30 - 40 millimetri di pioggia nella fascia ...Il programma è ancora in via di definizione, legato anche alle condizioni. 2023 - 05 - 20 15:... 2023 - 05 - 20 12:36:43 Prosegue anche per domenica l'rossa in Emilia Romagna Rimane attiva ...

Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta meteo per domenica e le prossime 12 ore RomaToday

Resta l’allerta meteo sulla Sicilia, almeno fino alle 24 di domani, ed è rosso per Messina e provincia e arancione nel resto dell’isola. Lo rende noto il dipartimento di Protezione civile regionale so ...Chiuso il cimitero e tutti i parchi comunali, vietati i mercati rionali e gli eventi all'aperto nella città di Catania per il maltempo.