Alla Juventus ci sono pareri discordanti su Giuntoli Corsera

(Di sabato 20 maggio 2023) Laè un cantiere aperto, dopo una stagione difficile e sicuramente anomale per i bianconeri, tra giustizia sportiva e cadute sul campo, è il momento di tirare le somme e capire da dove ripartire. Ma non tutto è chiaro, come scrive oggi il Corriere della Sera “Grande è la discussione (e la riflessione) sotto al cielo, più nero che bianco, della Juve, almeno di questi tempi: dal probabile, ma non ancora certo, arrivo di un nuovo direttore sportivo (Cristiano) allo stesso allenatore, Massimiliano Allegri. Non ancora discusso, ma discutibile” Non solo il tecnico, dubbicianche per il nome del direttore sportivo, Cristiano, mentre fino a ieri sembrava che l’unico ostacolo fosse il nullaosta del presidente De Laurentiis. “Nel calcio è difficile ...

2 Rivoluzione di mercato in vista. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , senza Champions League andranno via molti calciatori: saranno cedibili anche gli attaccati Vlahovic e Chiesa (entrambi ex Fiorentina).... lachiude ufficialmente la stagione senza trofei per il secondo anno consecutivo. Massimiliano Allegri (LaPresse) - Calciomercato.itA questo punto, il tecnico bianconero chiedesocietà ......vittoria contro la Juve in Europa League al Corriere dello Sport del suo legame con Mou e la sfidaRoma Con il colpo di testa nei tempi supplementari Erik Lamela ha deciso Siviglia -da ...

Giuntoli alla Juventus, sussurri contrari nelle ultime ore (La Stampa) - ilNapolista IlNapolista

Rivoluzione di mercato in vista alla Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, senza Champions League andranno via molti calciatori: saranno cedibili anche gli attaccati Vlahovic e Chiesa (e ...Con l’eliminazione in semifinale di Europa League, la Juventus chiude ufficialmente la stagione senza trofei per il secondo anno consecutivo. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it A ...