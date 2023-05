“Ali e stivali” | Spalletti risponde su De Laurentiis | indizi sul futuro del Napoli

(Di sabato 20 maggio 2023) “Tarpare le ali? Non lo so, dovete chiederlo a lui, questa cosa non è inerente a quello che ci siamo detti a cena con il presidente. Io da quella sera lì ho chiarito tutto, la società dirà ciò che ci siamo detti“. Lucianocommenta con queste parole, alla vigilia della partita contro l’Inter, il suo rapporto con Aurelio De. L’allenatore Campione d’Italia viene dato, negli ultimi giorni, più lontano dalproprio in seguito a un raffreddamento dei rapporti con il presidente. “Per quello che avrò da fare io ci vogliono un paio di, senza ali“, ha aggiuntofacendo chiarezza sul proprioE sul: “non c’è necessità di trattativa e non è vero che ho rifiutato aumenti di stipendio. Non ho nemmeno ricevuto offerte: è falso, ...

