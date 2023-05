Alessio Lorusso | ' Vivo per combattere | combatto per vivere'

è tranquillo. Come un eremita, come sempre sotto gara. Tra qualche ora salirà sul ring dell'Arena di Monza, nell'evento - show organizzato da TAF (The Art of Fighting), atteso da mesi.Tutto pronto per l'incontro trae Thomas Essomba. L'italiano deve difendere la cintura europea dei pesi gallo nel main event della terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del ...... Gregorio Paltrinieri ci spiega tutto il bello del nuoto in mare aperto, mentre il pugile campione europeoci racconta la sua filosofia: "Vivo per combattere, combatto per vivere". E ...

Alessio Lorusso, il ritorno del pugile tatuato: "Piaccio ai bambini e mi batto per il sociale. Difendo l'Euro… la Repubblica

Il peso gallo che stasera difende il titolo Ebu si racconta: “Sul ring non ho paura perché è casa mia. Mi picchiavo con gli altri bambini, mia madre disse: ‘Perché non vai in palestra’ Non ne sono pi ...Grande attesa per il ritorno sul ring di Alessio Lorusso che dovrà difendere la sua cintura europea dei pesi gallo contro Thomas Essomba e Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in ...