Al Salone del libro va in scena l’odio | i soliti violenti imbavagliano la Roccella

... Comitato Essenon, Non una di meno, Fridays For Future ed Ecologia con urla e striscioni hanno accolto il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, in un incontro allibro 2023 di Torino. ...A nulla è servito l'intervento di Nicola Lagioia, direttore uscenteche ha provato, inutilmente, a placare gli animi . 'Un'occasione di dibattito sprecata. Non è un bel segnale per la ...Ospite allibro di Torino ha raccontato quanto le è costato esprimere liberamente il suo pensiero. Video di Davide ...

La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del libro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e 'Non una di meno'. Quindici persone sono state identificate dalla Digos della ...Ecco la sinistra movimentista, pluralista e dialogante... Al Salone del Libro di Torino è andato in scena l'ultimo atto di censura del ...