Al Salone del Libro la becera propaganda degli scrittori “rossi” Fa eccezione Concita de Gregorio

(Di sabato 20 maggio 2023) Aldeldi Torino è iniziata la solita” che dal salotto culturale piemontese sciorinano veleni e fango sul governo e la Meloni. Una voce dissonante si è distinta ed è stata quella della giornalista, ex direttrice dell’ Unità,de. Ha fatto un’analisi scevra di faziosa ideologia di parte, analizzando criticamente lo scenario politico italiano: «Il problema non è quello che la destra sta facendo o ha detto di voler fare, è stata votata ed eletta. Il problema è che manca un’alternativa credibile in cui riconoscersi, perché troppe volte ci si è illusi e non è andata come sarebbe dovuta andare».Dee la sinistra Una ...

Il negazionismo, l'opportunismo e la paura AlLibro di Torino ho parlato di negazionismo con Luca Mercalli, climatologo, volto della scienza in questa battaglia torbida che è la ..."Molestato" in esclusiva da MOW mentre è atteso alLibro di Torino per presentare il nuovo saggio, il giornalista e conduttore radiofonico racconta qualche chicca circa le complesse ...Sarà presentato oggi, 20 maggio, allibro di Torino alle ore 18. Come è riuscita a essere una giovane donna istruita e affermata in un Paese in cui il potere è nelle mani degli uomini 'Ho ...

Salone del Libro, tutti pazzi per Alessandro Barbero. Gli studenti di un liceo espongono lo striscione: “Sei grande”. Così è nato il suo amore per la storia Orizzonte Scuola

Un contro-salone organizzato dalle case editrici di destra sarà ospitato questa sera al circolo Asso di bastoni, in via Cellini 22 a Torino. Si tratta di un incontro di case editrici indipendenti che ...Immagini, mappe e aneddoti nel testo curato dal presidente del parco Vittorio Gazale, edito dalla Carlo Delfino Editore ...