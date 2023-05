(Di sabato 20 maggio 2023) Conosceremo nelle prossime ore le conclusioni del G7 che si tiene a Hiroshima, doveha mostrato ai colleghi le immagini della disastrosa alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, ricevendo condivisione e solidarietà. Pensieri di commozione, ma anche di reazione all’eccezionale calamità, occupano la mente della premier nella città-simbolo del più orrendo crimine che l’homo bellicus potesse progettare contro l’uomo stesso: il nostro Ettore Majorana forse capì tutto e decise di sparire dalla scena del mondo per “non vedere”. Il G7 della, premier più a destra dell’Occidente sviluppato Adesso, da emblema di crimine del genere umano in odio a se stesso e contro il Cielo, con la scelta di farne sede del G7, la città-martire del Fungo Atomico diventa simbolo di pace e di cooperazione tra ex Vincitori e Vinti; anche se ...

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglioe all'Italia per la grave alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna."Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia", ha affermato Kishida nel corso di ...potrebbe anticipare il suo rientro in Italia. Stando a quanto si apprende dal fonti giapponesi, il premier potrebbe rientro prima dal G7 . Il summit si concluderà nella giornata di ...È durato 45 minuti il colloquio traed Emmanuel Macron. Un faccia a faccia tenutosi a margine dei lavori del G7, all'indomani del tweet con il quale l'inquilino dell'Eliseo aveva ...

Hiroshima, 20 mag. (askanews) - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia ...