Al Francigena Fidenza Festival si celebra ' la bella via dell' Europa'

E' in corso ilFestival. Con il claim 'La bella Via dell'Europa' si svolge, dal 18 al 21 maggio a(Parma), la terza edizione del Festival che celebra la Via. Con oltre cinquanta ...E' cominciato ilFestival. Con il claim 'La bella Via dell'Europa', dal 18 al 21 maggio, si svolge la terza edizione del Festival che celebra la Via. Con oltre cinquanta eventi tra mostre,......, in provincia di Parma, è considerata la "capitale culturale" della via, tanto che ogni anno viene organizzato il viaFestival che celebra la strada più bella d'...

Al via terza edizione del Francigena Fidenza Festival Adnkronos

(Adnkronos) - E' in corso il Francigena Fidenza Festival. Con il claim ‘La bella Via dell’Europa’ si svolge, dal 18 al 21 maggio a Fidenza (Parma), la terza edizione del Festival che celebra la Via ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...