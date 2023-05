Al Bano compie oggi 80 anni | “Per me sono solo 4 volte 20”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – “Per mesoltanto 4venti”.Al80e parlando con Paolo Giordano del ‘Giornale’ fa il punto della situazione. “Il ritiro? Figurarsi se il buon Dio mi dà la salute, ho ancora tante cose da fare”. Tra queste un giorno potrebbe esserci anche un duetto con Giorgia Meloni: “Le proporrei di cantare il nostro brano Libertà al posto di Romina Power”. L’altra sera Alha tenuto un concerto kolossal all’Arena di Verona (andrà in onda martedì 23 in prima serata Canale 5). Tanti gli ospiti, da Romina Power a Ricchi e Poveri, Arisa, Umberto Tozzi fino a GiMorandi: “Mi ha commosso che Morandi abbia abbandonato la sua Romagna martoriata e, da sfollato, sia venuto a cantare con me. Per salvarsi dall’alluvione, è ...