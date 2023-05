Al Bano Carrisi | la confessione piccante su Loredana Lecciso spiazza

Leggi su tvzap

(Di sabato 20 maggio 2023) Personaggi tv. Al, lahot sututti: e chi se lo aspettava a 80 anni – Alfesteggia oggi i suoi primi 80 anni, ma in realtà le celebrazioni sono iniziate già lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo, quando durante la seconda serata questi si è esibito con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. L’artista ha appena registrato 4 volte 20 all’Arena di Verona, concerto spettacolo, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo martedì, a cui hanno preso parte gli amici di una vita: da Renato Zero ad Umberto Tozzi, da i Ricchi e Poveri ad Iva Zanicchi. Ci saranno anche Romina Power e i figli. Un uomo infaticabile: Alsi sente pieno di energie. Ne ha parlato in una lunga intervista a «Vanity Fair». Leggi anche: Al...